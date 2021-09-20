Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Девять из двадцати госпитализированных после стрельбы в Пермском государственном университете находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что врачи продолжают оказывать им необходимую помощь. Конкретики о характере травм Мурашко не привел.

«Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов», - добавил он.

По словам главы Минздрава, ориентировочно поднять все борты МЧС для эвакуации раненых планируют утром 21 сентября.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали.