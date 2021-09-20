«Все на панике»: студент рассказал о первых минутах после начала стрельбы в университете в Перми

Студент Пермского государственного университета Михаил Шадатьянов в беседе со «Звездой» в подробностях рассказал о происходящем внутри здания во время стрельбы.

«Застрелил охранника, который стоял на входе в восьмой корпус. После этого началась паника, начали прыгать, начали уходить. Как я видел из сообщений моей группы, они баррикадировались в кабинетах. Все на панике. По фото (прыгали - прим.ред.) со второго, третьего этажей. Выше никого не было, не прыгали», - отметил он.

ЧП произошло утром, 20 сентября, около 11 часов утра. Вооруженный молодой человек вошел в здание университета и открыл огонь по людям.

Сначала Следственный комитет России сообщил о восьми погибших. По уточненным данным, в результате трагедии скончались шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.