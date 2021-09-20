В стране и мире В МИД Британии выразили соболезнования в связи с трагедией в Перми Анна Касаткина Замглавы ведомства Венди Мортон назвала новости о событиях в уральском городе «ужасными». © Фото: Алексей Романов РИА Новости Читайте нас на: Замглавы МИД Великобритании Венди Мортон выразила соболезнования в связи с трагедией в Перми. Слова поддержки она опубликовала в своем Twitter-аккаунте. Мортон назвала новости о событиях в уральском городе «ужасными». «Мои искренние соболезнования от имени Великобритании семьям и близким погибших и раненых», — написала она. Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в понедельник, 20 сентября. Вооруженный молодой человек вошел в здание и открыл огонь по людям. В результате шестеро погибли и 24 пострадали, из них 19 получили огнестрельные ранения. Из Москвы в Пермь прибыл спецборт МЧС для возможной эвакуации пострадавших в столицу. Сам стрелок также находится в больнице, так как получил ранение, когда его обезвреживали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика