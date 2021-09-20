МЧС опубликовало кадры прибытия спецборта в Пермь

В Пермь прибыл специальный борт МЧС для возможной эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в вузе. Ведомство опубликовало кадры прибытия самолета.

На борту Ил-76ТД, прибывшего из аэропорта Жуковский в Подмосковье, прилетели психологи МЧС и врачи Федерального центра медицины катастроф. Самолет оборудован медицинскими модулями, в каждом из которых можно разместить четырех пострадавших. Решение об эвакуации будет приниматься по итогам оценки состояния людей и врачебного консилиума.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете в понедельник, 20 сентября, погибли шесть человек, пострадали 24. Из них 19 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее студент учебного заведения рассказал о первых минутах после появления в здании вооруженного молодого человека.