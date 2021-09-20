Путин заявил, что будет сделано все для расследования причин трагедии в Перми

Правоохранительные органы сделают все для расследования причин трагедии в Перми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, начиная встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибшим, отметив, что никакие слова не могут заглушить боль и горечь от потери близких людей.

«Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны. Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося», - сказал Путин.

Он добавил, что региональные и федеральные власти предпримут необходимые меры для поддержки пострадавших при стрельбе и семей погибших.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла около 11 часов дня в понедельник, 20 сентября. Вооруженный молодой человек вошел в здание университета и открыл огонь по людям. В результате произошедшего скончались шесть человек, 28 обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.