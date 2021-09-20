Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что будет сделано все для расследования причин трагедии в Перми

Анна Касаткина
16:40 20.09.2021
Президент назвал произошедшее огромной бедой для всей страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Правоохранительные органы сделают все для расследования причин трагедии в Перми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, начиная встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибшим, отметив, что никакие слова не могут заглушить боль и горечь от потери близких людей.

«Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны. Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося», - сказал Путин.

Он добавил, что региональные и федеральные власти предпримут необходимые меры для поддержки пострадавших при стрельбе и семей погибших.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла около 11 часов дня в понедельник, 20 сентября. Вооруженный молодой человек вошел в здание университета и открыл огонь по людям. В результате произошедшего скончались шесть человек, 28 обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:51 В стране и мире
Видео
«Балаклава на все лицо»: cосед пермского стрелка о встрече с ним в лифте в день трагедии
15:15 В стране и мире
Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год
12:27 В стране и мире
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
09:10 В стране и мире
В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений
09:00 В стране и мире
Видео
На Канарах лава вплотную подошла к жилым домам
Популярное
Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.