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Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи с трагедиями в Перми и Алма-Ате

Иван Линдеманн
18:22 20.09.2021
Также главы государств обсудили по телефону недавние многосторонние мероприятия по линии ОДКБ и ШОС.
Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи с трагедиями в Перми и Алма-Ате
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Владимир Путин попросил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми», - говорится на сайте.

Также уточняется, что главы государств обсудили по телефону недавние многосторонние мероприятия по линии ОДКБ и ШОС. Путин и Токаев выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями.

Кроме того, Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы.

В понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета открыл огонь в здании учебного заведения. По данным СК РФ, в результате погибли шесть человек, 28 пострадали.

В Алма-Ате в этот же день мужчина устроил стрельбу по судебным исполнителям и сотрудникам полиции. В результате погибли пять человек.

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