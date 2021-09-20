Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате

В Алма-Ате пять человек погибли при стрельбе, которую открыл мужчина по судебным исполнителям и сотрудникам полиции, нападавшего удалось задержать. Об сообщили в пресс-службе департамента городской полиции.

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС», - рассказали правоохранители.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что трагедия произошла сегодня около двух часов дня по московскому времени в микрорайоне Акбулак.