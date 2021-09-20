Астрономы сообщили о мощном столкновении в космосе

На Юпитер налетел остаток более крупной кометы или астероида. В результате произошло сильное столкновение. К таким выводам пришел старший научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа.

Он уточнил, что, предположительно, сначала космическое тело было захвачено гравитацией Юпитера, после чего распалось на несколько частей. Об этом говорится в публикации на сайте Phys.org. Свои выводы ученый сделал на основе анализа кадров и сообщений о столкновении со стороны астрономов-любителей, которые неделю назад заметили космическую катастрофу.

По мнению Делькруа, столкновение небесного тела с Юпитером может оказаться самым ярким из тех, что наблюдались астрономами-любителями с 1994 года.

Тогда комета SL9 врезалась в Юпитер. Удар был настолько мощным, что через несколько часов в атмосфере возникло темное пятно диаметром 12 000 км, оцененное энерговыделение составляло 6 млн мегатонн в тротиловом эквиваленте.