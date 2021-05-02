Земля не готова к столкновению: специалисты NASA смоделировали сценарий падения астероида

Специалисты Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA решили провести эксперимент, который заключается в том, чтобы предотвратить падение на Землю крупного астероида.

Его реалистичную модель создали специально для учений и участники эксперимента отреагировали на угрозу со всей серьезностью. Специалистам предстоит спасти мир от смертельной катастрофы.

Необычный учения продолжаются уже несколько дней. Специалисты берут на себя различные роли – национального правительства, космического агентства, астрономов.

В результате исследования удалось выяснить, что на сегодняшний день ни один астероид или иной космический объект не угрожает Земле. При этом ученые призвали серьезно готовиться к возникновению подобной ситуации, передает издание Express.

Такие мероприятия специалисты NASA проводят каждые два года. Так, в 2019 году эксперты случайно «разрушили» Нью-Йорк в попытке спасти Денвер. По словам специалистов, успешное выполнение задания и в этот раз не может быть полностью гарантировано.