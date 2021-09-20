«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере

Жительница Перми Эльвира Зарипова, учившаяся с пермским стрелком в одной школе, поделилась в беседе со «Звездой» воспоминаниями о молодом человеке.

«В школе он вел себя, не привлекая внимания. Тихий, спокойный. С первого взгляда даже не скажешь по нему...Друзей особо не было, ходил постоянно один. С некоторыми одноклассникам общался только на уроках, с друзьями его вообще никто не видел», - рассказала девушка.

По словам Зариповой, он учился хорошо, особенно ему давались предметы гуманитарного направления.

«Кто-то знал, что он занимался стрельбой, но никто даже не подозревал, что он пойдет стрелять (Прим.ред. - в людей). Почти никто не отзывался о нем плохо», - отметила она.

Напомним, что, по данным СК, молодой человек открыл стрельбу на территории Пермского университета. По предварительным данным, погибли восемь человек, 24 пострадали. В данную минуту им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Позже в Росгвардии заявили, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством. В Кремле призвали правоохранительные органы тщательно проанализировать произошедшее и дать свою оценку случившемуся.