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«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере

Анна Назайкина
15:40 20.09.2021
Ранее в Росгвардии рассказали, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vikiperm, ВКонтакте
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Жительница Перми Эльвира Зарипова, учившаяся с пермским стрелком в одной школе, поделилась в беседе со «Звездой» воспоминаниями о молодом человеке.

«В школе он вел себя, не привлекая внимания. Тихий, спокойный. С первого взгляда даже не скажешь по нему...Друзей особо не было, ходил постоянно один. С некоторыми одноклассникам общался только на уроках, с друзьями его вообще никто не видел», - рассказала девушка.

По словам Зариповой, он учился хорошо, особенно ему давались предметы гуманитарного направления.

«Кто-то знал, что он занимался стрельбой, но никто даже не подозревал, что он пойдет стрелять (Прим.ред. - в людей). Почти никто не отзывался о нем плохо», - отметила она.

Напомним, что, по данным СК, молодой человек открыл стрельбу на территории Пермского университета. По предварительным данным, погибли восемь человек, 24 пострадали. В данную минуту им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Позже в Росгвардии заявили, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством. В Кремле призвали правоохранительные органы тщательно проанализировать произошедшее и дать свою оценку случившемуся.

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