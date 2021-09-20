Следы выстрелов и кровь: новые кадры с места трагедии в Пермском университете

В распоряжении «Звезды» оказались новые кадры с места стрельбы, которая произошла сегодня на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В частности, на видео были запечатлены следы выстрелов на припаркованном рядом с вузом автомобиле.

Студент Пермского университета Михаил Попов рассказал «Звезде» о подробностях произошедшей в стенах вуза стрельбы.

«Когда все началось, у нас была практика и мы услышали хлопки. Мы забаррикадировались в корпусе, нам сказали лежать. Мы все ждали около часа. Были хлопки на этаже, были хлопки на улице. Мы ждали около часа. Потом пришли сообщения, что нас эвакуируют», - рассказал он.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в высшем учебном учреждении на улице Букирева в Перми произошла стрельба. Молодой человек беспорядочно расстреливал студентов и сотрудников. Позже нападавшего задержали.

Как рассказал один из студентов, стрелок действовал уверенно и решительно. Подойдя ко входу в учебное заведение, он открыл стрельбу по стоящим там студентам. Позже прорвался в здание. Пытаясь скрыться, некоторые из участников выпрыгивали из окон и возводили баррикады, чтобы злоумышленник не смог попасть в аудиторию.