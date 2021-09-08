Карпин оценил итоги сентябрьских матчей отборочного тура ЧМ-2022

Футболисты российской сборной выполнили задачу минимум в сентябрьских матчах отборочного тура чемпионата мира в 2022 году. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Задачу минимум мы выполнили. Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой», - приводит ТАСС слова главного тренера сборной России.

Минувшим вечером подопечные Карпина уверенно обыграли сборную Мальты в домашнем матче со счетом 2:0. Результативными действиями отметились Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Ранее сборная России на выезде оказалась сильнее киприотов (2:0) и оформила безголевую ничью с хорватами. В турнирной таблице наша команда занимает второе место с 13 очками. Первыми следуют хорваты, которые опережают россиян по дополнительным показателям. Далее идут команды Словакии, Словении, Мальты и Кипра.