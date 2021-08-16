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«Мне не до конфликтов»: Карпин не исключил включение Дзюбы в состав сборной

Алексей Курильченко
17:33 16.08.2021
Главный тренер сборной России по футболу не исключил возможность включения Артема Дзюбы в состав команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Главный тренер сборной России по футболу заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть включен в состав команды, если докажет, что может быть полезен. Об этом специалист заявил журналистам после беседы со спортсменом.

«Да, мы с ним пообщались больше часа, поговорили о том, что мне было, так скажем, интересно. Конфликт не то чтобы исчерпан - мне честно говоря не до этого. Посчитаем, что может приносить пользу команде - будет в команде. Нет - значит нет, также как и любой другой игрок в команде», - сказал Карпин.

При этом специалист отметил, что нападающий «Зенита» выразил свое желание играть за сборную. При этом, если к началу матчей Чемпионата мира кто-то из назначенных в состав футболистов будет «не в порядке», то играть они не будут, подчеркнул тренер.

Так Карпин отметил, что спортсмен находится «не в лучшей форме» и не играет за свой клуб в данный момент, что и повлияло на решение не включать его в состав сборной.

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