«Мне не до конфликтов»: Карпин не исключил включение Дзюбы в состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть включен в состав команды, если докажет, что может быть полезен. Об этом специалист заявил журналистам после беседы со спортсменом.

«Да, мы с ним пообщались больше часа, поговорили о том, что мне было, так скажем, интересно. Конфликт не то чтобы исчерпан - мне честно говоря не до этого. Посчитаем, что может приносить пользу команде - будет в команде. Нет - значит нет, также как и любой другой игрок в команде», - сказал Карпин.

При этом специалист отметил, что нападающий «Зенита» выразил свое желание играть за сборную. При этом, если к началу матчей Чемпионата мира кто-то из назначенных в состав футболистов будет «не в порядке», то играть они не будут, подчеркнул тренер.

Так Карпин отметил, что спортсмен находится «не в лучшей форме» и не играет за свой клуб в данный момент, что и повлияло на решение не включать его в состав сборной.