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В Росгвардии подтвердили законность владения оружием пермским стрелком

Ян Брацкий
13:17 20.09.2021
Университет, где произошла трагедия, находился по охраной ЧОПа, после сигнала тревоги на место прибыли подразделения полиции и спецназа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: eduvtatarstan, telegram
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Устроивший стрельбу в университете Перми студент владел охотничьим оружием на законных основаниях. Все разрешения он получил в соответствии с действующим законодательством. Об этом «Звезде» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Учебное заведение находилось под охраной частной организации. По сигналу "Тревога", поступившего с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны и Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН. В районе места происшествия обеспечен порядок», - сообщил Грибакин.

Трагедия в Перми произошла сегодня утром. Вооруженный человек пришел в университет и открыл стрельбу по учащимся. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек. Нападавший, который может являться учащимся вуза, оказал активное сопротивление при задержании и был ранен сотрудниками полиции. Сейчас, по данным Следственного комитета, он жив, его личность установлена. Следователи выясняют мотивы подозреваемого.

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