В Росгвардии подтвердили законность владения оружием пермским стрелком

Устроивший стрельбу в университете Перми студент владел охотничьим оружием на законных основаниях. Все разрешения он получил в соответствии с действующим законодательством. Об этом «Звезде» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Учебное заведение находилось под охраной частной организации. По сигналу "Тревога", поступившего с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны и Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН. В районе места происшествия обеспечен порядок», - сообщил Грибакин.

Трагедия в Перми произошла сегодня утром. Вооруженный человек пришел в университет и открыл стрельбу по учащимся. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек. Нападавший, который может являться учащимся вуза, оказал активное сопротивление при задержании и был ранен сотрудниками полиции. Сейчас, по данным Следственного комитета, он жив, его личность установлена. Следователи выясняют мотивы подозреваемого.