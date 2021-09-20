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«У него отсутствует ценность жизни»: психолог оценила личность пермского стрелка

Роман Захаров
14:00 20.09.2021
Специалист Алиса Метелина заявила о необходимости более тщательного медицинского обследования претендентов на получение гражданского оружия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: eduvtatarstan, telegram
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Стрельбу, которая произошла в Пермском университете утром 20 сентября, можно было предотвратить. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала психолог Алиса Метелина.

«Можно ли было предотвратить это происшествие? В принципе, можно. Но для этого требуется другая квалификация психиатра и другое отношение властей к возможности выдавать людям разрешение на оружие. Более тщательно обследовать их. Потому что есть косвенные данные о том, что у парня было расстройство личности. О том, что он находился в депрессивном состоянии», - заявила эксперт.

Психолог добавила, что, по ее мнению, устроивший стрельбу молодой человек хотел, чтобы его поступок привлек внимание. Также специалист предположила, что в спровоцировавшим трагический инцидент психическом расстройстве стрелка могут быть виноваты его родители. 

«Его отношение к смерти очень спокойное. То есть ценность человеческой жизни у парня отсутствовала вообще. Нельзя сказать, что он такой хищник, который хотел уничтожить людей, нет. Он в принципе подготовил свой план, достаточно хладнокровно, для того, чтобы умереть. Но умереть громко, с резонансом, и унести с собой еще каких-то людей... У него, скорее всего, было пограничное расстройство личности. Он не понимал эмоции других людей... Единственные эмоции, которые он понимал, это страх. Проявление теплых эмоций - с этим у него были проблемы. Я не могу винить сейчас его родителей, но все же чаще всего в этом виноваты именно родители, которые не дали своему ребенку ощущение безопасности этого мира, и не были для него близкими людьми, друзьями», - сказала Метелина.

В заключение она подчеркнула, что врачи, которые проверяют кандидатов на получение разрешения на владение оружием, должны иметь высокую квалификацию, поскольку многие претенденты обманывают медиков, получив необходимые для этого знания через интернет.

«Доступность в интернете тестов на психотип личности и расстройство личности позволяет умным людям, а парень, без сомнения, был умный, использовать это в своих не всегда законных интересах. Поэтому, конечно же, уровень психолога, психиатра, психотерапевта должен быть выше чем те кухонные варианты, которыми нас снабжает интернет. Потому что то, что можно найти в интернете - теряет всякий смысл. Тест, как показывает эта страшная, горькая практика, не работает», - объяснила эксперт.

Утром 20 сентября в здание в Пермского государственного национального исследовательского университета вошел вооруженный молодой человек, который вскоре открыл стрельбу по людям. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших во время данного ЧП.

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