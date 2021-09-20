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Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Анна Назайкина
11:31 20.09.2021
Ранее правоохранители задержали студента, который, как предполагается, открыл стрельбу в стенах образовательного учреждения.
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете... Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», - заявил он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Путин дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину направить министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Ранее стало известно, что сотрудникам полиции удалось задержать студента, который, предположительно, открыл стрельбу в стенах Пермского госуниверситета. Его личность уже установлена. Как отметили в СК, молодой человек оказал активное сопротивление и был ранен при задержании.

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