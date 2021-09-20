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«Мы 20 минут просидели в углу»: студентка Пермского университета раскрыла подробности стрельбы

Роман Захаров
11:48 20.09.2021
По словам учащейся Пермского университета, ее и группу других студентов из учебного заведения вывели сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: eduvtatarstan, telegram
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Учащаяся Пермского государственного национального исследовательского университета Мария Гидт в беседе со «Звездой» раскрыла подробности стрельбы, произошедшей в учебном заведении утром в понедельник, 20 сентября. Так, по словам студентки, первые звуки выстрелов она услышала приблизительно в 11.20 по местному времени, после чего ее и других учащихся преподаватели закрыли в столовой. Выйти из здания вуза им помогли оперативно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

«Где-то в 11.20 мы пошли в столовую на первом этаже восьмого корпуса нашего факультета. Мы только взяли еду, сели за столы и услышали хлопок, мы не поняли, что это. И вбежала толпа студентов, они начали прыгать из окон. Мы спросили, что они делают. Они ответили, что там стрельба... В столовой были преподаватели, они закрыли двери, мы отошли от окон и сели в один угол. Мы просидели так минут 20, потом прибыли люди в форме, Росгвардия наверное, и начали нас выводить», - рассказала девушка о происшествии.

Утром 20 сентября в здание в Пермского университета вошел вооруженный молодой человек, который вскоре открыл стрельбу по людям. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек. Нападавший, который может являться учащимся вуза, оказал активное сопротивление при задержании и был ранен сотрудниками полиции.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования родным и близким погибших во время данного ЧП.

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