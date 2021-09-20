Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили о необходимости тщательно разобраться в причинах стрельбы в Перми

Ян Брацкий
13:52 20.09.2021
Ранее в Росгвардии сообщили, что стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях, оформив все необходимые разрешения.
© Видео: СК РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Оценку случившемуся в Перми должны дать правоохранительные органы. Скорее всего, у стрелявшего в университете имеются отклонения, в которых необходимо разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии», - сказал Песков.

По его словам, властями проделана большая работа в части ужесточения оборота оружия, в законодательство внесены соответствующие изменения и приняты все необходимые меры.

«Но, к сожалению, вы видите, трагедия произошла, ее предстоит проанализировать», - уточнил пресс-секретарь.

По данным Следственного комитета, молодой человек, который может быть студентом вуза, открыл стрельбу по учащимся. В результате погибли восемь человек, 24 пострадали. В данную минуту им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как выяснилось, оружием стрелок владел на легальных основаниях, оформив и получив разрешения в соответствии с действующим законодательством. Стрелок оказал сопротивление и был ранен во время задержания. По данным СК он жив, его личность установлена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:36 В стране и мире
Видео
Студент пермского вуза рассказал, как ему удалось спастись во время стрельбы
12:47 В стране и мире
Песков рассказал о самочувствии находящегося на самоизоляции Путина
12:27 В стране и мире
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
09:10 В стране и мире
В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений
09:00 В стране и мире
Видео
На Канарах лава вплотную подошла к жилым домам
Популярное
Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.