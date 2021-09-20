В Кремле заявили о необходимости тщательно разобраться в причинах стрельбы в Перми

Оценку случившемуся в Перми должны дать правоохранительные органы. Скорее всего, у стрелявшего в университете имеются отклонения, в которых необходимо разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии», - сказал Песков.

По его словам, властями проделана большая работа в части ужесточения оборота оружия, в законодательство внесены соответствующие изменения и приняты все необходимые меры.

«Но, к сожалению, вы видите, трагедия произошла, ее предстоит проанализировать», - уточнил пресс-секретарь.

По данным Следственного комитета, молодой человек, который может быть студентом вуза, открыл стрельбу по учащимся. В результате погибли восемь человек, 24 пострадали. В данную минуту им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как выяснилось, оружием стрелок владел на легальных основаниях, оформив и получив разрешения в соответствии с действующим законодательством. Стрелок оказал сопротивление и был ранен во время задержания. По данным СК он жив, его личность установлена.