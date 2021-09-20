Студент пермского вуза рассказал, как ему удалось спастись во время стрельбы

Студент Пермского университета Никита Смирнов в беседе со «Звездой» рассказал о моменте стрельбы в учебном заведении. По его словам, злоумышленник стрелял прямо по нему и его друзьям, однако попал только по припаркованному автомобилю молодого человека.

«Стояли с друзьями на проходной перед парами возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в двадцати метрах здесь стоит. Мы в разные стороны разбежались, кто куда. Он никого не зацепил здесь, слава богу. Он по нам стрелял, попал по моей машине. Ладно, только машина пострадала, мы все живы и здоровы остались», - сказал Смирнов.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в высшем учебном учреждении на улице Букирева в Перми произошла стрельба. Молодой человек беспорядочно расстреливал студентов и сотрудников. Позже нападавшего задержали.

Как рассказал один из студентов, стрелок действовал уверенно и решительно. Подойдя ко входу в учебное заведение, он открыл стрельбу по стоящим там студентам. Позже прорвался в здание. Пытаясь скрыться, некоторые из участников выпрыгивали из окон и возводили баррикады, чтобы злоумышленник не смог попасть в аудиторию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете. Он также дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину направить министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.