СМИ: более 10 человек пострадали при стрельбе в Пермском госуниверситете

Более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском госуниверситете. Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, сообщает «Комсомольская правда». О характере травм не сообщается. Как рассказали в МВД Пермского края, в результате действий нападавшего есть и погибшие.

Ранее стало известно, что некоторые студенты выпрыгивали из окон учебного корпуса, когда раздались первые звуки выстрелов. Пресс-служба университета сообщила об отмене всех занятий и призвала студентов покинуть здание.

До этого учащиеся в социальных сетях опубликовали кадры предполагаемого стрелка. Молодой человек в черной одежде и с капюшоном на голове зашел на территорию корпуса. На месте работают представители оперативных служб.