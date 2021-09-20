СМИ: более 10 человек пострадали при стрельбе в Пермском госуниверситете
Некоторые студенты были вынуждены выпрыгивать из окон учебного корпуса, спасаясь от стрелка.
© Видео: VK, perm24online © Фото: perm24online, ВКонтакте
Более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском госуниверситете. Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, сообщает «Комсомольская правда». О характере травм не сообщается. Как рассказали в МВД Пермского края, в результате действий нападавшего есть и погибшие.
Ранее стало известно, что некоторые студенты выпрыгивали из окон учебного корпуса, когда раздались первые звуки выстрелов. Пресс-служба университета сообщила об отмене всех занятий и призвала студентов покинуть здание.
До этого учащиеся в социальных сетях опубликовали кадры предполагаемого стрелка. Молодой человек в черной одежде и с капюшоном на голове зашел на территорию корпуса. На месте работают представители оперативных служб.