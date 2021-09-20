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Путин дал поручения после стрельбы в Пермском университете

Светлана Иванова
11:39 20.09.2021
Главы Минобнауки и Минздрава срочно вылетают в Пермь после трагедии в учебном заведении. Соответствующее распоряжение сделал президент, а за ним и глава правительства.
© Видео: VK, perm24online © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российскому президенту Владимиру Путину доложено о трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где была открыта стрельба.

Глава государства дал поручение премьер-министру России Михаилу Мишустину направить в Пермь министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и главу Минздрава Михаила Мурашко. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В свою очередь Мишустил уже дал соответствующие распоряжения Фалькову и Мурашко. Об этом говорится официальном Telegram-канале кабминав.

«Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», - говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 20 сентября, в высшем учебном учреждении на улице Букирева в Перми произошла стрельба. Злоумышленник начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже нападавшего задержали. Как отметили в СК, открывший стрельбу в вузе оказал активное сопротивление правоохранителям и был ранен при задержании. По предварительным данным, в результате происшествия погибли восемь человек, пострадали более 10.

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