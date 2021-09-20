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«Народ бежит, услышал стрельбу»: студент рассказал о произошедшем в Пермском университете

Анна Назайкина
11:20 20.09.2021
Ранее полиция задержала студента, который, как предполагается, открыл стрельбу в стенах образовательного учреждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Студент Пермского университета Александр в беседе со «Звездой» рассказал о стрельбе на территории вуза. По словам молодого человека, он пришел на пары, а когда услышал звуки выстрелов, вместе с другими студентами забаррикадировался в одной из аудиторий.

«Я пришел на пары, увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу. Я понял, что надо куда-то бежать, поднялся наверх. Мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет. Потом услышали по массовому оповещению, что нужно находиться там, где мы есть, из аудитории не выходить, что об эвакуации будет сообщено позднее. Потом пришли МЧС, они простучали двери на всем этаже и выводили людей», - сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудникам полиции удалось задержать студента, который, предположительно, открыл стрельбу в стенах Пермского госуниверситета. Его личность уже установлена. Как отметили в СК, открывший стрельбу в вузе оказал активное сопротивление правоохранителям и был ранен при задержании.

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