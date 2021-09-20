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Оказал сопротивление и был ранен: в СК РФ раскрыли подробности задержания пермского стрелка

Ян Брацкий
10:50 20.09.2021
В результате действий стрелка пять человек погибли, шестеро пострадали и были доставлены в больницу.
© Видео: Пермь 24/7, ВК © Фото: eduvtatarstan, telegram
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Сотрудники полиции задержали студента, который, предположительно, открыл стрельбу в стенах Пермского госуниверситета. Его личность уже установлена. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», - приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавила Петренко.

Она отметила, что открывший стрельбу в вузе оказал активное сопротивление правоохранителям и был ранен при задержании. В результате действий стрелка пять человек погибли, шестеро пострадали и были доставлены в больницу.

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