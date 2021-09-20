В России начала действовать новая методика расчета ОСАГО

В России начинает действовать новая методика определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь после ДТП при расчете ущерба будут учитывать реальную стоимость запчастей в каждом отдельно взятом регионе. Будет выпущен специальный справочник с контрольными ценами.

Как сообщали в Банке России, очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков, где неограниченный круг лиц сможет высказываться относительно средней стоимости запчастей, материалов и работ.

Кроме того, будут принимать во внимание амортизацию деталей машины. Это позволит снизить количество судебных споров и защитить страховые компании от исков водителей, которые часто заявляют о недостаточных компенсациях.