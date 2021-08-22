Вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для полиса ОСАГО

В воскресенье на территории России вступает в силу закон, исключающий проведение техосмотра автомобиля из числа обязательных условий получения страхового полиса ОСАГО. Получить полис без соответствующего действия владельцы транспорта смогут уже начиная с 29 августа.

Как указали в Центробанке РФ, подобная мера поможет упростить процедуру обязательного автострахования, что сделает ОСАГО доступнее для граждан. Кроме того, в соответствии с новыми нормами, изменение или расторжение договора ОСАГО теперь возможно будет проводить дистанционно, в частности с возвратом части средств.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, освобождающий автовладельцев от обязательного проведения ТС для ОСАГО. До этого государственный технический осмотр и получение технической карты было обязательной частью процесса получения полиса.