Эксперт оценил инициативу ГИБДД о снижении стоимости ОСАГО при прохождении обязательного ТО

Глава ГИБДД России Михаил Черников направил в кабмин предложение о снижении стоимости полиса ОСАГО и понижении ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» прокомментировал эту инициативу.

«Теперь для того, чтобы зарегистрировать гражданскую ответственность, необязательно подтверждать техническое состояние транспортного средства, работоспособность. Исходя из этого, до 21 марта 2022 года будет введен штраф - 2 000 рублей за отсутствие техосмотра», - подчеркнул эксперт.

По его словам, это будет хорошая мера для стимулирования прохождения ТО. Однако Сажин отметил, что возникает вопрос - как будут выявлять машины без техосмотра.

«Может быть, эта инициатива связана как раз с тем, чтобы простимулировать уменьшение стоимости налога и страховки. Вопрос, как это все будет работать. Пока непонятно. Пока это только инициатива», - отметил автоэксперт.

Сейчас, чтобы убрать коррупционную составляющую, разделили два понятия - техосмотр и страховка, сказал специалист.

«Сама процедура при получении ОСАГО носила чисто формальный характер - это была как дополнительно навязанная услуга при получении полиса», - добавил автоэксперт.

В то же время, по мнению Сажина, даже у новой машины могут измениться технические характеристики.

«Любая машина, даже новая, которая получает на четыре года первый техосмотр, она может поменять свое техническое состояние через 10 минут после выезда из салона - въезжаешь в хорошую яму, и у тебя все показатели, которые смотрятся на техосмотре, уходят, они изменяются», - подчеркнул Сажин.

При этом не все автовладельцы ответственно относятся к процедуре техосмотра.

«Самая действенная мера (борьбы с недобросовестными автовладельцами. - Прим. ред.) ­- это первое, когда останавливают транспортное средство, технически неисправное, то выписывается протокол ограничения эксплуатации транспортного средства и человек должен доехать с этим протоколом только до места ремонта, если эти неисправности не вредят безопасности дорожного движения. Если его повторно остановили, и он (водитель. - Прим. ред.) неисправности не устранил, то тогда эту машину ставят на штрафстоянку и ограничивают ее эксплуатацию», – резюмировал Сажин.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется обязательное проведение технического осмотра ТС для получения полиса ОСАГО. Мера вступит в силу 22 августа 2021 года.