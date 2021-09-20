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В Пермском университете раскрыли подробности стрельбы в вузе

Светлана Иванова
10:05 20.09.2021
Студенты и сотрудники учебного заведения заблокировались в аудиториях.
© Видео: VK, perm24online © Фото: Пермь 24/7, ВКонтакте
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В Пермском университете действительно произошла стрельба. Об этом «Звезде» рассказала начальник отдела пресс-службы Пермского государственного национального исследовательского университета Наталья Печищева. Она отметила, что, по предварительной информации, есть пострадавшие, возможно, даже погибшие.


 «Я коротко подтверждаю, это действительно так, есть. Есть пострадавшие, говорят, что есть погибшие. Это неподтвержденная информация, сейчас говорят про четырех пострадавших. Сотрудники, студенты изолировались в аудиториях и помещениях. На месте работают сотрудники полиции и скорая», - рассказала Печищева.

Она добавила, что студенты и сотрудники учебного заведения заблокировались в аудиториях. На месте происшествия работают правоохранители и скорая помощь.

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