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Выпрыгивают из окон: новые кадры эвакуации студентов из университета в Перми

Анна Назайкина
10:13 20.09.2021
Ранее стало известно, что на территории учебного заведения произошла стрельба из травматического оружия.
© Видео: VK, perm24online © Фото: VK, perm24online
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В Сети появились кадры эвакуации студентов из университета в Перми. Ранее в учебном заведении подтвердили информацию о стрельбе у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

На кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон учебного корпуса. Как позже заявили в пресс-службе Пермского госуниверситета, произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

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