Выпрыгивают из окон: новые кадры эвакуации студентов из университета в Перми
Ранее стало известно, что на территории учебного заведения произошла стрельба из травматического оружия.
© Видео: VK, perm24online © Фото: VK, perm24online
В Сети появились кадры эвакуации студентов из университета в Перми. Ранее в учебном заведении подтвердили информацию о стрельбе у здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
На кадрах видно, как студенты выпрыгивают из окон учебного корпуса. Как позже заявили в пресс-службе Пермского госуниверситета, произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.