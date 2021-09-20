Очевидцы публикуют первые кадры с места стрельбы у Пермского университета

Очевидцы стрельбы у стен Пермского государственного университета опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что учащиеся ведут съемку из окон верхних этажей. Внизу молодой человек, который направляется ко входу в здание университета.

Ранее стало известно о стрельбе в Пермском государственном университете. По данным пресс-службы учебного заведения, стрельбу открыли из травматического пистолета. Мотивы стрелка неизвестны.

Некоторые ученики были вынуждены выпрыгивать из окон учебного корпуса. В настоящее время студентов призывают отказаться от поездки в университет.