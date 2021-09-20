Студентка Пермского университета рассказала о моменте начала стрельбы

Студентка Пермского университета Ксения Лесина в беседе со «Звездой» рассказала о моменте начала стрельбы. По словам девушки, она успела покинуть территорию образовательного учреждения до того, как послышались звуки выстрелов.

«У нас закончилась пара, и мы успели уйти во второй выход. Мы вышли за территорию университета, стояли разговаривали. Буквального минуты через две-три один из моих одногруппников услышал выстрелы, и мы побежали дальше от самой территории», - рассказала девушка.

Ранее в Пермском университете подтвердили информацию о происшествии. произошла стрельба. Начальник отдела пресс-службы учреждения Наталья Печищева рассказала, что, по предварительной информации, есть пострадавшие, возможно, даже погибшие.

Было добавлено, что студенты и сотрудники учебного заведения заблокировались в аудиториях. На месте происшествия работают правоохранители и скорая помощь.

Впоследствии стало известно, что открывший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете задержан.