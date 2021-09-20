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КТ или рентген: врач определил лучший способ диагностики пневмонии

Светлана Иванова
10:27 20.09.2021
Предпочтение методу исследования делает врач, КТ назначают для диагностики коронавируса и выявления, насколько пострадали легкие пациента.
КТ или рентген: врач определил лучший способ диагностики пневмонии
© Фото: KomsomolskayaPravda, GlobalLookPress
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Метод компьютерной томографии, который применяется для диагностики коронавируса и выявления, насколько пострадали легкие пациента, позволяет сформировать объемное изображение. Об этом рассказал радио Sputnik врач-рентгенолог Андрей Бобков. Он уточнил, что такого эффекта позволяет добиться послойное сканирование органов тела человека. Как подчеркнул доктор, чувствительность КТ к COVID-19, способность выявить это заболевание, в десятки раз выше.

«КТ дает больше диагностических ответов. Если рентген - это 2D изображение, то КТ - это объемное 3D изображение. По всем рекомендациям, КТ - метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией», - отметил доктор.

Он добавил, что предпочтение методу исследования делает врач, КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации.

При этом у КТ, как и у рентгенографии, имеются противопоказания, в том числе беременность и в какой-то мере кормление грудью. Если у пациента есть металлоконструкции, кардиостимуляторы, различные штифты в организме, проведение КТ допустимо, однако может давать помехи.

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