Собянин назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве. Он заявил, что это связано с возвращением горожан из отпусков.

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период как всегда быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», - сказал мэр в эфире «России 1».

Ранее россиянам рассказали, когда ждать спада заболеваемости. Прогнозируется, что это произойдет к концу января 2022 года.