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Врач назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

Ян Брацкий
08:19 20.09.2021
Постковидный синдром зачастую сопровождается головными болями, ослаблением памяти, общей слабостью и другим симптомами.
Врач назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты
© Фото: Mariya 🌸🌺🌼, Pixabay
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Целый ряд продуктов запрещен к употреблению пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. С его слов, постковидный синдром характеризуется повышением воспалительной активности, поэтому пациентам положена особая диета.

«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», - пояснил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Чтобы минимизировать последствия инфекционного заболевания, диетолог рекомендовал обогатить рацион жирными кислотами. Отлично подойдут жирная морская рыба, оливковое и льняное масла, считает эксперт. При этом, в пищу обязательно нужно употреблять зелень, овощи и ягоды.

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