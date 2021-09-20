Врач назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

Целый ряд продуктов запрещен к употреблению пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. С его слов, постковидный синдром характеризуется повышением воспалительной активности, поэтому пациентам положена особая диета.

«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», - пояснил Гинзбург в беседе с Ura.ru.

Чтобы минимизировать последствия инфекционного заболевания, диетолог рекомендовал обогатить рацион жирными кислотами. Отлично подойдут жирная морская рыба, оливковое и льняное масла, считает эксперт. При этом, в пищу обязательно нужно употреблять зелень, овощи и ягоды.