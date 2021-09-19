СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона

Детали нового оборонного альянса США, Великобритании и Австралии были согласованы, по сообщениям СМИ, без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на июньском саммите G7. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

По сообщениям прессы, в подготовке соглашения участвовал экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Также сообщается, что он был предупрежден о влиянии AUKUS на отношения Лондона с Парижем и Пекином.

«Несмотря на предупреждения о том, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией, детали были выработаны на июньском саммите G7 в заливе Карбис, о чем не было известно президенту Франции», - сообщает газета.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сказал, что кризисные отношения Франции и США напомнят о себе во время саммита НАТО. Также он опроверг информацию об обсуждении с Америкой планов по их подводным лодкам для Австралии.