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СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона

Кира Тило
04:36 19.09.2021
По данным прессы, детали оборонного альянса были согласованы на июньском саммите G7 без ведома президента Франции.
СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона
© Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos Globallookpress
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Детали нового оборонного альянса США, Великобритании и Австралии были согласованы, по сообщениям СМИ, без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на июньском саммите G7. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

По сообщениям прессы, в подготовке соглашения участвовал экс-глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Также сообщается, что он был предупрежден о влиянии AUKUS на отношения Лондона с Парижем и Пекином.

«Несмотря на предупреждения о том, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией, детали были выработаны на июньском саммите G7 в заливе Карбис, о чем не было известно президенту Франции», - сообщает газета.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сказал, что кризисные отношения Франции и США напомнят о себе во время саммита НАТО. Также он опроверг информацию об обсуждении с Америкой планов по их подводным лодкам для Австралии.

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