В МИД Франции заявили, что кризис в отношениях с США даст о себе знать при обсуждении стратегии НАТО

Кризис отношений между Парижем и Вашингтоном напомнит о себе во время обсуждения будущей стратегии НАТО. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение стратегии. По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона НАТО начала обсуждение концепции альянса. Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде», - сказал глава МИД Франции в эфире France 2.

Также Ле Дриан отметил, что Париж отозвал своего посла впервые в истории отношений с США. Он подчеркнул, что это указывает на глубину кризиса сотрудничества.