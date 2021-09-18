Глава МИД Франции опроверг информацию об обсуждении с США планов по подлодкам

Франция отрицает утверждения о предварительном обсуждении контрактов с США по их подводным лодкам для Австралии. Об этом сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан телеканалу France 2. Также он заявил, что обычно союзники уважают друг друга.

«В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. В отношениях с союзником так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга. Я слышал комментарии о том, что у нас были консультации с американцами до объявления. Это неправда», - сказал Ле Дриан.

Известно, что на вопрос, было ли обсуждение сложившейся ситуации с госсекретарем США, Ле Дриан ответил отрицательно. По мнению министра Франции, о проекте новой сделки между Америкой и Австралией знали не все члены правительств этих стран.

«Проект новой сделки между США и Австралией был инициирован небольшой группой людей. Я не уверен, что все члены австралийского и американского правительств знали об этом», - отметил глава МИД.

Также Ле Дриан считает, что есть все основания для сомнений Франции в «прочности альянса с США».

Ранее Австралия расторгла «контракт века» с Францией о строительстве подводных лодок. Это связано с созданием нового партнерства по безопасности между США, Австралией и Великобританией.