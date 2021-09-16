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Эксперт рассказал, безопасно ли спать рядом с мобильным телефоном

Алена Миронова
07:05 16.09.2021
Рекомендуется завести беспроводные наушники для того, чтобы не держать устройство рядом с головой.
Эксперт рассказал, безопасно ли спать рядом с мобильным телефоном
© Фото: Christin Klose dpa-tmn Globallookpress
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Существуют определенные ситуации, когда излучение смартфона усиливается - тогда устройство рекомендуется держать как можно дальше от головы. Об этом рассказал директор лаборатории Антон Ястребцев.

«Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца еще не изучен. Общее правило – не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой», - передает радио Sputnik слова эксперта.

Ястребцев отметил, что лучше не держать мобильный телефон от головы ближе, чем на расстоянии одного метра или хотя бы полуметра - на этом расстоянии влияние небольшое.

Эксперт также рекомендует завести беспроводные наушники для того, чтобы не держать устройство рядом с головой. С наушниками телефон можно держать даже на столе - в этом случае телефон уже не будет облучать. Облучение будет идти от наушников, но оно не принесет никакого вреда организму.

Ястребцев также рекомендует следить за уровнем связи, когда базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая - к примеру, в деревнях, на дачах.

«Телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше», - рекомендует эксперт.

Также осторожными следует быть людям с кардиостимуляторами - особенно важно держать телефон подальше от себя, чтобы он не мог спровоцировать электромагнитные помехи.

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