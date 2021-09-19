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Психотерапевт рассказала, как перестать беспокоиться и начать отдыхать

Анна Берестовая
02:26 19.09.2021
Психотерапевт рекомендовала жителям городов не упускать из виду важную часть повседневной жизни - отдых.
Психотерапевт рассказала, как перестать беспокоиться и начать отдыхать
© Фото: ZAM-Photography imageBROKER.com Globallookpress
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В активном ритме жизни современного человека, заполненном работой, всевозможными делами, а также, в случае жителей мегаполисов, долгими поездками из одной точки в другую, часто стало не хватать места «в расписании» для хорошего, качественного отдыха. Об этом рассказала кандидат психологических наук Наталья Кисельникова.

По ее словам, жители больших городов порой с трудом выкраивают время даже на сон, не говоря уже о расслабленном безделье. Из-за постоянного стремления к продуктивности человек либо боится дать себе разрешение на отдых, либо, отдыхая, мучается от чувства вины.

«В результате он не получает удовольствия ни от отдыха, ни от последующей работы», - указала Кисельникова.

Психотерапевт подчеркнула, что требовать от себя беспрерывной работы на результат нельзя. Из-за сложившейся модели, в которой отдых сначала всегда нужно заслужить, в обществе нарастает уровень стресса. В связи с этим забывается тот факт, что людям требуется периодическая «подзарядка», призванная восполнить недостаток сил.

«Безделье вряд ли само по себе может считаться результатом, но оно может быть ценностью», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Полноценный отдых, по словам эксперта, положительно сказывается на общей удовлетворенности жизнью, а также позволяет внимательнее относится к себе. Такой, правильный,  отдых должен исключать человека из потока событий. Хорошим примером подобного полезного и осознанного ничего не делания является практика ежедневной 15-минутной релаксации в тишине.

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