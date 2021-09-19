Шадаев заявил, что Минцифры РФ готово масштабировать систему электронного голосования на всю Россию

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на территорию всей страны. Об этом заявил глава министерства.

По словам Максута Шадаева, большое количество москвичей выбрали именно электронную форму волеизъявления. Если брать оставшуюся часть страны, это 635 тысяч пользователей, то, говорит министр, каждый десятый пользователь портала госуслуг в этих регионах проголосовал в электронном виде.

«Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше - вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий», - сказал Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее на выборах в Госдуму дистанционно проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такой формат голосования поможет «активизировать избирателей». Также в онлайн-голосовании поучаствовал и президент России Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции.