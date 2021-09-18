Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Мэр подчеркнул, что электронное голосование помогает «активизировать избирателей», а также упростить саму процедуру голосования.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал свой выбор в голосовании в Госдуму РФ. Он произвел его электронным способом с помощью телефона.
Свой голос он отдал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Ранее электронное голосование применялось лишь экспериментально на региональных выборах, на федеральных выборах в Государственную думу - впервые.
По словам Собянина, электронное голосование показало себя хорошо и надежно. Мэр подчеркнул, что оно помогает «активизировать избирателей», а также упростить саму процедуру голосования.