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Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона

Егор Левин
14:06 18.09.2021
Мэр подчеркнул, что электронное голосование помогает «активизировать избирателей», а также упростить саму процедуру голосования.
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сделал свой выбор в голосовании в Госдуму РФ. Он произвел его электронным способом с помощью телефона.

Свой голос он отдал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Ранее электронное голосование применялось лишь экспериментально на региональных выборах, на федеральных выборах в Государственную думу - впервые.

По словам Собянина, электронное голосование показало себя хорошо и надежно. Мэр подчеркнул, что оно помогает «активизировать избирателей», а также упростить саму процедуру голосования.

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