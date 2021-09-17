Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Российский президент Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции, проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства использовал систему электронного голосования.

«Дорогие друзья, сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов в Государственную думу восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой долг в онлайн, в электронном формате», - рассказал президент.

Он подчеркнул, что электронная система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в столице. Теперь ею могут воспользоваться граждане семи субъектов РФ.

«В целом, рассчитываю на вашу активную жизненную позицию», - добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин, вынужденно находящийся на самоизоляции, вовремя зарегистрировался на ресурсе для электронного голосования и чувствует себя хорошо.

В пятницу, 17 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. В ходе голосования россиянам предстоит определиться относительно представителей в Госдуму и региональные парламенты.