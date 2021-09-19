Голосование в России официально завершено
В Центризбиркоме официально объявили, что в РФ начался подсчет итогов голосования на выборах в Государственную Думу.
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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Голосование в России официально завершено
В Центризбиркоме официально объявили, что в РФ начался подсчет итогов голосования на выборах в Государственную Думу.
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости
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