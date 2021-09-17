Песков: Путин для голосования на выборах использовал телефон одного из помощников

Для того, чтобы принять участие в выборах в Госдуму в онлайн-формате, президент РФ Владимир Путин использовал телефон одного из своих помощников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из них был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», - заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Глава государства сегодня, в первый день выборов в Государственную Думу, принял участие в голосовании из своего рабочего кабинета, так как находится на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом сразу нескольких сотрудников его администрации. Ранее глава государства говорил, что у нет мобильного телефона, поскольку он пользуется другими способами оперативной связи с любыми абонентами.

Для регистрации в системе электронного голосования необходимы учетная запись на портале «Госуслуги» и номер мобильного телефона российского оператора мобильной связи.