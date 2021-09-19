Песков выиграл 10 тысяч рублей в розыгрыше за участие в онлайн-голосовании на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов» для участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве.

«Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», - заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Как сообщалось ранее, среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыгрывается 21 однокомнатная квартира в Москве, 100 автомобилей и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50, а также 100 тысяч рублей.