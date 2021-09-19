СМИ: ЦРУ предупредило о детях в атакованной машине в Кабуле за секунды до удара

В СМИ сообщили, что Центральное разведывательное управление США выпустило предупреждение о том, что в районе удара американского беспилотника в Кабуле в автомобиле, якобы представлявшем угрозу, могли присутствовать мирные жители, в том числе дети, за несколько секунд до атаки. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщалось в прессе, в Кабуле девять мирных жителей, включая шестерых детей стали жертвами удара американского беспилотного летательного аппарата. Атака, передает CNN, нужна была для уничтожения автомобиля с террористами.

Далее в Пентагоне провели расследование произошедшего и заявили, что авиаудар беспилотника оказался «ошибкой». Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи публично принес извинения.