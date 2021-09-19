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СМИ: ЦРУ предупредило о детях в атакованной машине в Кабуле за секунды до удара

Елизавета Потейчук
16:31 19.09.2021
По данным СМИ, ЦРУ США предупредило о том, что в автомобиле, который подвергся удару беспилотника в Кабуле, могли находиться мирные жители и дети за несколько секунд до атаки.
СМИ: ЦРУ предупредило о детях в атакованной машине в Кабуле за секунды до удара
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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В СМИ сообщили, что Центральное разведывательное управление США выпустило предупреждение о том, что в районе удара американского беспилотника в Кабуле в автомобиле, якобы представлявшем угрозу, могли присутствовать мирные жители, в том числе дети, за несколько секунд до атаки. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. 

Как сообщалось в прессе, в Кабуле девять мирных жителей, включая шестерых детей стали жертвами удара американского беспилотного летательного аппарата. Атака, передает CNN, нужна была для уничтожения автомобиля с террористами. 

Далее в Пентагоне провели расследование произошедшего и заявили, что авиаудар беспилотника оказался «ошибкой». Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи публично принес извинения. 

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