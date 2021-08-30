СМИ: девять мирных жителей стали жертвами удара с беспилотника США в Кабуле

По сообщению СМИ, в Кабуле девять мирных жителей, включая шестерых детей стали жертвами удара, произведенного с американского беспилотного летательного аппарата. Атака, как сообщил телеканал CNN, предназначалась для устранения автомобиля террористов.

Все погибшие, как сообщает пресса, являлись членами одной семьи. Их имена были перечислены родственником. Младшим из скончавшихся в результате обстрела детям, согласно приводящейся СМИ информации, было два и три года.

По словам родственника, которые приводит пресса, попавшая под удар семья не принадлежала к каким-либо террористическим группировкам или радикальным движениям. В атакованном доме проживали братья со своими семьями.