Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах депутатов в Госдуму РФ и региональных глав
Во время процесса строго соблюдались все обязательные противоэпидемические требования.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Весь личный состав соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) проголосовал на избирательных участках в ходе Единого дня голосования по выборам в Госдуму России и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Во время процесса военнослужащие строго соблюдали противоэпидемические требования.
Ранее аналогичную процедуру провели военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и участники международных антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021».