Армия Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах депутатов в Госдуму РФ и региональных глав Егор Левин Во время процесса строго соблюдались все обязательные противоэпидемические требования. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Весь личный состав соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) проголосовал на избирательных участках в ходе Единого дня голосования по выборам в Госдуму России и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Во время процесса военнослужащие строго соблюдали противоэпидемические требования. Ранее аналогичную процедуру провели военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и участники международных антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика