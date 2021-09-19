Все военнослужащие ВВО проголосовали на выборах депутатов в Госдуму России

Весь личный состав соединений и частей Восточного военного округа (ВВО) проголосовал на избирательных участках в ходе Единого дня голосования по выборам в Госдуму России и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Во время процесса военнослужащие строго соблюдали противоэпидемические требования.

Ранее российские военные также проголосовали во время международных антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021». В процессе принял участие также и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.