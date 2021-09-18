Военнослужащие РФ проголосовали прямо во время международных антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021»

Военнослужащие-участники международного антитеррористического учения «Мирная миссия - 2021» приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва и региональных и местных органов власти прямо на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В голосовании принял участие также и командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, который прибыл на полигон для проверки готовности войск.

Голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемических мер. Участки оборудованы постами медицинского контроля, на входе дежурят медики, измеряющие температуру и выдающие индивидуальные средства защиты. Безопасность и правопорядок в ходе голосования обеспечивают сотрудники военной полиции ЦВО.