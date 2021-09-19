В полиции сообщили о задержании вооруженных людей на митинге в Вашингтоне

Полиция Капитолия задержала четырех человек в ходе митинга в Вашингтоне, который устроили сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Двое задержанных, согласно данным правоохранителей, были вооружены. У одного из них было холодное оружие, у второго - огнестрельное. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«На данный момент полиция Капитолия информирует о четырех арестах. Офицеры задержали человека, у которого был нож. Позже кто-то заметил у другого мужчины в толпе что-то, похожее на пистолет и сообщил об этом офицерам», - говорится в сообщении.

Позже полиция подтвердила, что мужчина был действительно вооружен. Двоих задержали перед началом митинга: одного за нарушение испытательного срока, а второй был в розыске по обвинению в хранении оружия.

Митинг был организован в поддержку обвиняемых в штурме здания Конгресса 6 января. За несколько дней до события американские спецслужбы проверяли заселяющихся в отели Вашингтона. Также полиция запросила у Министерства обороны США помощь Нацгвардии в случае необходимости. По последним данным, митинг прошел спокойно, столкновений не было.